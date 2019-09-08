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Резервный борт авиакомпании «Россия» вылетел из Москвы во Владивосток после инцидента, произошедшего при взлёте в аэропорту Шереметьево, во время которого двигатель лайнера задымился.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, резервный самолёт с пассажирами на борту вылетел из Москвы в 22:40.

При этом ранее авиакомпания «Россия» опровергла информацию о возгорании принадлежащего ей самолёта в аэропорту Шереметьево, пояснив, что во время запуска второго двигателя произошёл выброс продуктов сгорания авиационного топлива, сообщает АГН «Москва».

Как писал News.ru, на борту находилось 369 пассажиров. Воздушное судно отстранено от полётов. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила, что по данному факту проводится проверка.