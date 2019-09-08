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Неизвестный мужчина облил зелёнкой члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от кандидата-самовыдвиженца в депутаты Волгоградской областной думы Дмитрия Крылова, сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 127 в Красноармейском районе Волгограда. Мужчина с бородой вошёл в помещение, после чего подошёл к Олесе Левченко, достал из кармана шприц с зелёнкой и...