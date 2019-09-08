Самолёт авиакомпании «Россия» не смог вылететь из московского аэропорта Шереметьево во Владивосток из-за того, что в двигателе лайнера произошло задымление.
На борту находилось 369 пассажиров. Воздушное судно отстранено от полётов. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова добавила, что по данному факту проводится проверка.
Пассажирам предоставят другой самолёт, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.