https://static.news.ru/photo/0cb9efd0-bf10-11e9-8da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa

Пассажирский самолёт Airbus A-321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил жёсткую посадку в районе Малаховки после вылета.

По предварительным данным, экипаж эвакуировал всех пассажиров, жертв нет. Источник сообщил, что столкновение с птицей спровоцировало возгорание одного из двигателей, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке стало больше. Помощь медиков требуется ещё двоим пассажирам судна. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.