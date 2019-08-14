Пассажирский самолёт Airbus A-321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил жёсткую посадку в районе Малаховки после вылета.
По предварительным данным, экипаж эвакуировал всех пассажиров, жертв нет. Источник сообщил, что столкновение с птицей спровоцировало возгорание одного из двигателей, передаёт «
Как писал News.ru ранее, пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке стало больше. Помощь медиков требуется ещё двоим пассажирам судна. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.