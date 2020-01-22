У пенсионера из посёлка Верхнебаканский случился приступ аритмии после письма из налоговой. От мужчины потребовали заплатить налог за пять машин, о трёх из которых он даже не знал.

По пути домой пенсионер почувствовал себя нехорошо, стал задыхаться. Он принял лекарство и вызвал скорую помощь. Приехавшая бригада работает на подстанции в Верхнебаканском. Это совсем недалеко от дома местного жителя....