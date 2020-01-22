Ректор Донецкой юридической академии Сергей Гончаров задержан по подозрению в организации заказного убийства. жертвами могло стать руководство Министерства образования и науки самопровозглашённой ДНР, но преступление удалось предотвратить.

Гончаров был задержан 17 января, когда он встречался с предполагаемым киллером.

Подозреваемый передал исполнителю личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв. Детально рассказал об их распорядке дня и составил план убийства, — говорится в заявлении МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее вооружённые грабители убили депутата райсовета Днепропетровской области во время нападения на его коттедж. Инцидент произошёл в селе Саксаганское Криничанского района. По данным правоохранителей, в момент атаки в доме также находились жена и дочь депутата. Преступники смотали их скотчем. Самого хозяина дома пытали с требованием отдать все деньги. После того, как нападавшие похитили 50 тыс. гривен и $20 тыс., один из них нанёс депутату удар ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, писал NEWS.ru.

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