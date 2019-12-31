Причиной экстренной посадки самолёта, следовавшего рейсом Новосибирск — Москва, стал неисправный двигатель.
Ранее стало известно, что самолёт компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в Екатеринбурге.
Как
Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка прошла благополучно, — говорится в сообщении.
На борту лайнера находились 115 человек. Никто не пострадал. Пассажиры будут отправлены позднее на резервном самолёте.
Накануне в результате крушения самолёта авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. Борт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа, писал NEWS.ru.
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