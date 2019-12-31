https://static.news.ru/photo/9e70a0f8-2bae-11ea-b584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной экстренной посадки самолёта, следовавшего рейсом Новосибирск — Москва, стал неисправный двигатель.

Ранее стало известно, что самолёт компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в Екатеринбурге.

Как рассказали АГН «Москва» в пресс-службе авиаперевозчика, на борту сработал индикатор неисправности двигателя.

Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка прошла благополучно, — говорится в сообщении.

На борту лайнера находились 115 человек. Никто не пострадал. Пассажиры будут отправлены позднее на резервном самолёте.

Накануне в результате крушения самолёта авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. Борт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа, писал NEWS.ru.