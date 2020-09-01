Разведывательный самолёт ВМС США потерпел крушение

https://static.news.ru/photo/6aa4d9fc-ebec-11ea-bbc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: USNINews/twitter.com

Самолёт E-2C Hawkeye, приписанный к 120-й воздушно-десантной эскадрилье или VAW-120, потерпел крушение в штате Вирджиния, членам экипажа удалось катапультироваться.

ЧП во время тренировочного полёта произошло недалеко от города Нельсония на восточном берегу Вирджинии. Все четверо членов экипажа успели катапультироваться, они серьёзно не пострадали. Самолёт упал на пересечении улиц Берри-Роуд и Мейсон-роуд, после удара об землю он загорелся.

4 safe after E-2C Hawkeye plane destroyed in crash near Virginia coast https://t.co/wSUu39kLEH — CBS 17 (@WNCN) September 1, 2020

По предварительным данным, в городе не пострадало ни одно здание и ни один человек. Причины произошедшего выясняются, передаёт Drive со ссылкой на Дженнифер Крэгг, официального представителя командующего военно-воздушными силами Атлантики.

Самолёт базировался на военно-морской базе Норфолк.

Как писал NEWS.ru ранее, 28 августа военный вертолёт Black Hawk упал в американском штате Калифорния. В результате ЧП два солдата погибли, три получили ранения.