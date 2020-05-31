Расстрелявшему сослуживцев срочнику из Забайкалья предъявят новое обвинение

https://static.news.ru/photo/53be0a0c-8a7f-11ea-b12b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье, предъявят новое обвинение — он будет обвинён по статье «покушение на убийство».

Такая ситуация сложилась по причине того, что двое человек остались живы и обвинение разделилось на две части — «убийство» и «покушение на убийство», пояснил ТАСС адвокат обвиняемого Равиль Тугушев.

Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам в воинской части № 54160. Погибли восемь человек, двое были ранены и впоследствии госпитализированы. Солдат заявил, что пойти на преступление его вынудила дедовщина в воинской части.

Как писал NEWS.ru ранее, Следственный комитет повторно отказал Рамилю Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве. По словам отца солдата-срочника, после первого отказа была подана жалоба в прокуратуру, которая потребовала от СК организовать дополнительную проверку.