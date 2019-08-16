https://static.news.ru/photo/511354d0-c0e3-11e9-a026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Специалист Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Иванов умер после тушения природного пожара в Сунтарском районе республики.

В возрасте 45 лет скоропостижно скончался десантник-пожарный Сунтарского авиаотделения Якутской базы авиационной охраны лесов Иванов Владимир Михайлович, — говорится в сообщении на сайте Минэкологии региона.

В ведомстве уточнили, что трагический случай произошёл вечером 14 августа после выполнения работы по тушению лесного пожара на территории Сунтарского лесничества. Мужчина почувствовал недомогание и решил отдохнуть в палатке. В бессознательном состоянии его нашли коллеги. Они вызвали вертолёт с медицинской бригадой на борту. Однако спасти работника Авиалесохраны не удалось — он умер, не приходя в сознание.

Ранее News.ru писал, что штормовое предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии. В ближайшие пару дней в Томпонском районе будет установлен V класс опасности — самый высокий. В Нюрбинском районе объявлен IV класс пожароопасности. При этом на большей части территории республики пройдёт дождь.