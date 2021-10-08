Работавшую таксистом женщину убили за ПИН-код в Красноярском крае

В Красноярском крае убили 68-летнюю женщину, работавшую таксистом. По версии следствия, с пенсионеркой с целью ограбления расправился односельчанин. Подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО. Он уже сознался в преступлении, передаёт пресс-служба Главного следственного управления СК региона.

Сообщение о пропаже женщины поступило в правоохранительные органы 5 октября. Сообщалось, что она перестала выходить на связь в ночь с 3 на 4 октября. До этого весь день она работала как обычно.

По данным следователей, 25-летний житель села Пятково Казачинского района позвонил ей поздно вечером 3 октября и заказал поездку до села Бобровка того же района. В дороге он, угрожая ножом, заставил её назвать ПИН-код от банковской карты. Затем он убил её и отвёз к себе домой, где скинул тело в колодец, присыпав землёй и мусором.

Затем он на автомобиле убитой поехал в Красноярск, где снял в банкомате её деньги. На карте оказалось более 80 тысяч рублей. Поймать преступника помогла местная жительница. Она обратила внимание на закопанный новый колодец, а также на то, что у молодого человека появились деньги. Сам подозреваемый уже во всём сознался и подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали вооружённого ножом пожилого мужчину, который пытался ограбить банк. Угрожая ножом, преступник потребовал отдать ему деньги из кассы. Сотрудники кредитной организации успели нажать тревожную кнопку, вскоре на место прибыл наряд силовиков. После задержания злоумышленника доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что ему 64 года, он проживает по соседству с банком, который пытался ограбить.