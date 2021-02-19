Работает система: как оператор ФБК сознался в экстремизме

Находящийся в СИЗО-7 в московском районе Капотня оператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Павел Зеленский признал вину и отказался от защитника. Об этом рассказал директор организации Иван Жданов. 16 февраля Мосгорсуд оставил Зеленского под арестом, отказав в жалобе адвокатов об изменении меры пресечения. Что происходит с оператором ФБК и его делом — в материале NEWS.ru.

Павла Зеленского задержали 15 января по обвинению в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) за два эмоциональных твита, написанных после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В тот же день Пресненский суд арестовал его до 28 февраля. Изначально оператор ФБК не признавал вину, с ним работал адвокат «Агоры» Мансур Гильманов. 16 февраля Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты на арест Зеленского, при этом во время её рассмотрения Гильманов узнал о внезапном решении своего подзащитного прекратить сотрудничество.

Я узнал в Мосгорсуде, на апелляции на меру пресечения, на последнем слове, и когда он был включён по видеоконференции вне процесса. При этом вопрос о виновности вообще не рассматривался, — передаёт его слова РБК.

О том, что Зеленский дал признательные показания и отказался от услуг адвоката, в эфире канала «Навальный Live» рассказал директор ФБК Иван Жданов 18 февраля. Он предположил, что это связано с давлением, оказываемым в застенках на оператора Фонда борьбы с коррупцией, и выразил опасение «за возможность его правовой защиты». Жданов добавил, что к Зеленскому уже отправили защитника вместо Гильманова.

Между тем юрист ФБК Вячеслав Гимади не стал разговаривать с корреспондентом NEWS.ru.

Член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в своём Telegram-канале рассказала, что посетила Павла в СИЗО-7. По её словам, Зеленский спокоен, собран и адекватен. Он сообщил, что действительно признал вину, но принял это решение «осознанно», на него якобы никто не давил. При этом Зеленский не намерен отказываться от своих твитов, посвящённых Славиной. Взамен на признание вины Павел рассчитывает на домашний арест.

Недавно его мама заболела COVID-19, он беспокоится о её здоровье и поэтому очень заинтересован в том, чтобы оказаться дома. И дети тоже дома, — написала она.

Литвинович подтвердила NEWS.ru, что Зеленский отказался от адвоката. Она ссылается на слова Павла, что с прежним защитником он просто не нашёл общий язык. Это «совершенно нормальная история, в этом нет конфликта», добавила член ОНК.

У него сейчас новый адвокат, это адвокат по назначению. Он сказал, что полностью ею доволен. Марина Литвинович правозащитник, член ОНК Москвы правозащитник, член ОНК Москвы

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в разговоре с NEWS.ru посетовал на то, что в ФБК раньше не желали заниматься тюремной темой, так как считали, что это оттолкнёт от них потенциальных сторонников. Но сейчас это коснулось их самих.

Более девяти лет я всячески предлагал Алексею Навальному и его команде темы по ФСИН, но за всё это время ни разу команда ФБК на федеральном уровне не подключилась ни к одному нашему антикоррупционному и антипыточному расследованию. Они считали, что защита прав обычных заключённых может помешать им наращивать электорат, что эта тема маргинальна. Но вот они сами сейчас стали заключёнными, и против них работает та система, с которой мы боролись все эти годы в одиночку. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Правозащитник уверен, что на Зеленского оказали давление. Он не исключает, что оперативники показали мужчине «пару видеозаписей» с пытками и предложили «сотрудничество в обмен на безопасность». Арестанту ничего не оставалось, кроме как согласиться, добавил Осечкин.

Пресс-служба московского УФСИН на момент публикации не ответила на запрос NEWS.ru.