Рабочий отсудил у завода 2 млн рублей за сросшиеся пальцы после травмы

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Кировский районный суд Перми обязал Пермский пороховой завод (ППЗ) выплатить 2 млн рублей бывшему сотруднику, получившему травму руки в результате взрыва.

В результате произошедшего события [истец] продолжает испытывать физические страдания при долгом нахождении в одежде. В местах пересадки кожи испытывает боли до сих пор. На левой руке кожа настолько стянута, что срослись все пальцы, — цитирует вердикт суда URA.RU.

Мать истца в ходе заседания заявила, что рука сына стала «как пластмассовая». По словам женщины, её внук переживает, что в детском саду его отца прозвали «зомби».

Рабочий оценил ущерб, полученный от происшествия, в 10 млн рублей. Суд сократил эту сумму до 2 млн рублей. Завод отказался выплачивать компенсацию, к принудительному взысканию подключились судебные приставы.

Взрыв на ППЗ произошёл в июле 2019 года, пострадали пять человек, один из них позже скончался. Руководство предприятия заявило, что происшествие было вызвано детонацией специзделия. За год до этого на ППЗ взорвался газовый баллон, погибли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал о ЧП в городе Волжском Волгоградской области. В результате взрыва газового баллона в гараже погибли два человека.