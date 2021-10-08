Рабочие из Узбекистана отравились в московском хостеле

Четверо мигрантов из Узбекистана отравились в московском хостеле для рабочих. Трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии, а один скончался. В комнате не нашли предметов, которые могли бы послужить источниками отравления, пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что один из постояльцев позвонил владельцу хостела, открытому при автомойке, и сообщил о плохом самочувствии. Приехав на место, хозяин был вынужден выломать дверь, поскольку её никто не открывал.

В номере он обнаружил рабочих без сознания. Приехавшая бригада скорой констатировала смерть одного из мужчин, а троих забрала в больницу. Их состояние врачи оценили как тяжёлое. Никаких предполагаемых источников отравления в комнате не нашли.

Ранее стало известно, что под Оренбургом в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 11 человек. В их крови нашли метанол в количестве, превышающем смертельную дозу. Двое пострадавших были госпитализированы, за их жизнь борются врачи. Ещё двое находятся дома в состоянии средней тяжести.