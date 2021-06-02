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Происшествия

Пять детей пострадали при взрыве газа в Вологодской области

07:53, 02 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Газовый баллон взорвался в городе Сокол в Вологодской области в неиспользуемом дачном доме, пострадали пять детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Агентство отмечает, что взрыв произошёл на территории СНТ «Урожайный» из-за «детской шалости». Возник пожар на площади 28 квадратных метров, его потушили.

Пострадали пять детей, — отметил источник агентства.

Он добавил, что пострадавшим детям от 13 до 15 лет. Они уже находятся в больнице, четверо из них — в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что в Ангарске возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при взрыве гранаты. В результате инцидента пострадали ещё три человека. Инцидент произошёл в одном из гаражей города, где, по версии следствия, в тот день четверо жителей распивали алкоголь.

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