В Гуанчжоу смертник устроил взрыв в здании сельского комитета

https://static.news.ru/photo/9ccee8f0-8b1f-11eb-8d64-96000091f725_660.jpg Фото: xiaohua86250383/twitter.com

В китайском Гуанчжоу прогремел взрыв — инцидент произошёл во время заседания местного сельского комитета. Пять человек погибли.

Инцидент произошёл в деревне Миньцзин района Паньюй. Уточняется, что взрыв устроил 59-летний мужчина. Вероятной причиной такого поступка стало изъятие у него земельного участка.

59-летний мужчина в Гуанчжоу пронёс легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества в здание деревенской администрации и поджёг их, в результате чего пять человек, включая его самого, погибли, ещё пятеро получили ранения, — сообщает Global Times со ссылкой на местную полицию.

Других подробностей случившегося пока не сообщается. По факту происшествия начато расследование.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения Московской области рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках. По данным пресс-службы ведомства, в больницах в настоящее время находятся пять человек.

Инцидент произошёл 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках. По предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и ребёнок.