Кадры мощного пожара опубликованы в Twitter пожарной службы столицы Филиппин.

Отмечается, что в результате возгорания пострадали ещё пять человек, в том числе девятилетний ребёнок.

По данным спасателей, пожар повредил 300 жилых строений и коснулся примерно 600 семей. Пожару была присвоена 4-я категория сложности.