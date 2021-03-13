Пять человек получили ранения на нелегальной вечеринке в Нью-Йорке

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На нелегальной вечеринке в нью-йоркском районе Бруклин произошла стрельба.

Пострадали пять человек, сообщает New York Post. Инцидент случился 13 марта около 04:00 (12:00 мск). Мероприятие проходило в гараже. В какой-то момент вспыхнула перепалка, кто-то из участников конфликта применил огнестрельное оружие. Раненые — четверо мужчин в возрасте от 24 до 49 лет и 23-летняя женщина.

Пострадавших госпитализировали, их жизнь вне опасности. Представитель полиции Майкл Кемпер отметил, что пока органам правопорядка не удалось установить причины конфликта.

На вечеринке вспыхнул спор, после чего раздались выстрелы. Когда люди начали в спешке покидать помещение, стрельба перенеслась на улицу, — рассказал полицейский.

Ранее при попытке пресечь проходившую возле одного из кампусов Колорадского университета вечеринку травмы получили по меньшей мере трое сотрудников полиции. На мероприятии присутствовали более 800 человек, передавал NEWS.ru. Инцидент произошёл в районе Юниверсити-Хилл, рядом с флагманским кампусом университета. Полиция получила сообщение о вечеринке и выехала на место. Большинство участников мероприятия нарушали правила социального дистанцирования и обходились без средств индивидуальной защиты. Полиция попыталась разогнать вечеринку, в ответ на них посыпались камни и бутылки.