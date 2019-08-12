https://static.news.ru/photo/33a4ad10-bd8a-11e9-beab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Алдан/vk.com

Сразу пять человек стали жертвами крупного ДТП в Якутии. Авария произошла на федеральной автодороге «Лена».

Там около 6:20 утра (00:20 мск) столкнулись легковой автомобиль Toyota и КамАЗ. По данным регионального управления ГИБДД, в салоне легковушки находилось девять человек, в том числе несовершеннолетние. Как стало известно ТАСС , компания молодых людей остановила попутный автомобиль, чтобы добраться из Нерюнгри в посёлок Чульман. Несмотря на то, что в салоне уже находились несколько пассажиров, юноши и девушки разместились на коленях друг у друга. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее News.ru писал, что Toyota и автомобиль Chery столкнулись лоб в лоб в Саратовской области. В результате автомобильной аварии пострадали семь человек. Шестеро госпитализированы, среди пострадавших одна несовершеннолетняя