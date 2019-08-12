Сразу пять человек стали жертвами крупного ДТП в Якутии. Авария произошла на федеральной автодороге «Лена».
Там около 6:20 утра (00:20 мск) столкнулись легковой автомобиль Toyota и КамАЗ. По данным регионального управления ГИБДД, в салоне легковушки находилось девять человек, в том числе несовершеннолетние. Как стало известно
Ранее News.ru писал, что Toyota и автомобиль Chery столкнулись лоб в лоб в Саратовской области. В результате автомобильной аварии пострадали семь человек. Шестеро госпитализированы, среди пострадавших одна несовершеннолетняя