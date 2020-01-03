https://static.news.ru/photo/4796d1b6-2fe2-11ea-bb63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели вытащили 5 января из Москвы-реки недалеко от Фрунзенской набережной в центре столицы мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» подняли из воды на судно на воздушной подушке «Славин» мужчину в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Пострадавший находился в воде в пяти метрах от берега. Спасатели доставили его на станцию «Крымский мост», где мужчине была оказана медицинская помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что спасатели выловили из Москвы-реки в районе Кремлёвской набережной молодого человека. Они обнаружили его в воде около двух часов ночи 3 января. Мужчину подняли на борт катера, а затем доставили на базу в парке Горького, где оказали медицинскую помощь.