https://static.news.ru/photo/d8718f2c-c026-11e9-aafc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества, — цитирует главу государства РИА Новости .

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в двигатели. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После инцидента к медикам обратились 74 человека.

Ранее News.ru писал, что командир воздушного судна Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. По данным пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», сейчас лётчик отдыхает после случившегося. Второй пилот авиалайнера А321 попал в больницу. У лётчика диагностированы ушибы груди.