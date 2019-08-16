Командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества, — цитирует главу государства РИА Новости.
Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в двигатели. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После инцидента к медикам обратились 74 человека.
Ранее News.ru писал, что командир воздушного судна Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. По данным пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», сейчас лётчик отдыхает после случившегося. Второй пилот авиалайнера А321 попал в больницу. У лётчика диагностированы ушибы груди.