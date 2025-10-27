Психиатр предположил, может ли в месте пропажи Усольцевых орудовать маньяк

Версия о том, что в месте пропажи Усольцевых и еще одного мужчины в Красноярском крае орудует маньяк, крайне маловероятна, сообщил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его мнению, «охотник», который обитает в определенной локации, может существовать лишь в теории. На практике же это очень «нетипичная история», отметил он.

Я считаю эту версию крайне маловероятной. Чисто теоретически может быть, что «охотник» в определенной локации обитает. Но вообще погибнуть от рук маньяка — это очень нетипичная история. Несчастные случаи, животные — гораздо более распространенные причины смерти, — сказал Шуров.

Он добавил, что маньяки — хайповые антигерои в современной массовой культуре. Это и стало причиной появления соответствующей версии, сказал психиатр. Он также добавил, что версия о маньяке вряд ли верна, так как до этого люди в этой местности пропадали шесть лет назад, а серийный убийца не может столько ждать.

Ранее спасатели раскрыли подробности продолжающихся поисков Усольцевых. По их информации, специалисты исследовали еще шесть квадратных километров тайги в Партизанском районе Красноярского края. Уточняется, что поиски пока не дали никаких результатов, они будут продолжены.