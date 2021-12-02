Проверки на шахтах Кузбасса выявили более 600 нарушений

После трагедии на «Листвяжной» на шахтах в Кемеровской области выявили более 600 нарушений. Проверку проводила совместная группа сотрудников прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей. Губернатор региона Сергей Цивилёв на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все нарушения уже устраняются. Он отметил, что оснований для закрытия хотя бы одной из проверенных шахт нет, передаёт ТАСС.

Сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте. И нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты, — сказал Цивилёв.

Президент согласился с тем, что возможности приостановки деятельности шахт практически нет. Цивилёв добавил, что все угольные шахты региона обследованы и теперь проверяются разрезы.

Ранее Путин отметил, что необходимо проанализировать противопожарное состояние всех шахт региона, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана в воздухе. Также необходимо следить за соблюдением правил техники безопасности, надлежащим состоянием оборудования и индивидуальных средств спасения.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв метана и последующее задымление. На момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. Количество пострадавших, по последним данным, составляет 99 человек. По факту происшествия ведётся расследование, возбуждены уголовные дела.