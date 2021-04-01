Против блогера Эдварда Била возбудили уголовное дело после массового ДТП

https://static.news.ru/photo/6ccc6cf4-930d-11eb-a82d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер Эдвард Бил стал фигурантом уголовного дела после крупного ДТП в центре Москвы, в котором разбились пять машин.

Он задержан до избрания меры пресечения, — рассказали ТАСС в ГУ МВД Москвы.

Массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы произошло 1 апреля. Спорткар Audi RS6 выехал на встречную полосу. За рулём находился блогер Эдвард Бил, который не является владельцем машины. В его крови не было обнаружено следов алкоголя. Спорткар был снят учёта в январе этого года и ездил по подложным номерам. На этой машине было совершено более 566 нарушений ПДД. Только за этот год автомобиль 420 раз превысил скорость. В спорткаре было обнаружено пневматической ружьё.

В аварии пострадала женщина-водитель Volkswagen, которая является консультантом Госдумы. Она находится в реанимации. Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов обратился к прокурору города с просьбой взять расследование уголовного дела под личный контроль.

Как писал NEWS.ru, служебный автомобиль Genesis пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попал в ДТП в Москве. Водитель не пострадал, представителя Кремля в момент аварии в машине не было. Транспортному средству потребуется ремонт.