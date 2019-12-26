https://static.news.ru/photo/30e3568a-27de-11ea-9232-fa163e074e61_660.jpg Рауль Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении Рауля Арашукова. Это отец арестованного бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

26 декабря в Басманном суде Москвы рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого. Ему вменяют хищение газа у ПАО «Газпром» на 31 млрд рублей. Арашуков-старший ранее был советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз».

И вот сейчас мы узнаем ещё о как минимум трёх уголовных делах, возбужденных по ст. 160 УК РФ «Растрата». При этом нас не уведомили об этом должным образом. Мы только сейчас об этом узнали, когда пришли в суд, — заявил адвокат Арашукова Владимир Постанюк в ходе выступления в суде.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо на заседании верхней палаты парламента. Его обвиняют в хищениях газа на сумму более 30 млрд рублей, организации убийства двух человек и участии в преступной группировке. Одновременно в Северной столице арестовали отца сенатора — Рауля Арашукова. Кроме отца и сына, по делу арестованы родственники и друзья семьи. Ранее NEWS.ru писал, что Рауф Арашуков назвал заказчиков своего дела.