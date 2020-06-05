Прокуратура проверит все опасные объекты на севере России

https://static.news.ru/photo/28110f8e-a740-11ea-bed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить все особо опасные промышленные объекты, расположенные в зоне вечной мерзлоты, из-за техногенной катастрофы в Норильске.

По предварительным данным Генпрокуратуры, причиной разгерметизации топливного резервуара норильской ТЭЦ-3 стала просадка оттаявшего грунта.

С целью недопущения повторения подобной ситуации на особо опасных объектах, расположенных на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты, Краснов дал прокурорам регионов и природоохранным прокурорам поручение о комплексной проверке таких объектов, — отмечено в заявлении ведомства.

Органы прокуратуры проверят соблюдение правил эксплуатации, проведение экологического мониторинга и организацию мероприятий по предотвращению ЧС.

Как писал NEWS.ru, утечка нефтепродуктов из резервуара норильской ТЭЦ случилась 29 мая, а 3 июня инцидент признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Вылилось около 20–22 тысяч тонн топлива, которое отравило почву и загрязнило реки. Организация Greenpeace назвала ЧП одной из крупнейших катастроф в Арктике.

Компания «Норильский никель» признала ответственность за случившееся и пообещала полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что дочернее предприятие «Норникеля» ещё четыре месяца назад объявило тендер на укрепление площадки под резервуаром.