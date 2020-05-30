Прокуратура проверит данные о затоплении канализационными стоками посёлков

После обращения граждан о том, что несколько населённых пунктов в городском округе Красногорск затопило сточными водами, прокуратура Московской области организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Красногорская городская прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обращениями граждан, опубликованными в сети Интернет, о затоплении населённых пунктов, расположенных на поднадзорной территории, — заявили в прокуратуре.
В опубликованных материалах сказано, что канализационными стоками затопило несколько улиц в посёлке Нахабино и микрорайоне Опалиха.
Как писал NEWS.ru, ранее из-за дождя на улице Народного Ополчения в Москве затопило тоннель.
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