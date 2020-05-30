Прокуратура проверит данные о затоплении канализационными стоками посёлков

https://static.news.ru/photo/f629cdfa-a265-11ea-b8ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После обращения граждан о том, что несколько населённых пунктов в городском округе Красногорск затопило сточными водами, прокуратура Московской области организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Красногорская городская прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обращениями граждан, опубликованными в сети Интернет, о затоплении населённых пунктов, расположенных на поднадзорной территории, — заявили в прокуратуре.

В опубликованных материалах сказано, что канализационными стоками затопило несколько улиц в посёлке Нахабино и микрорайоне Опалиха.

Как писал NEWS.ru, ранее из-за дождя на улице Народного Ополчения в Москве затопило тоннель.