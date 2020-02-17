https://static.news.ru/photo/fd297f12-515a-11ea-b53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: shilovo_pro/vk.com

Утром в понедельник, 17 февраля, в посёлке Шилово на территории Рязанской области загорелось производственное предприятие. В настоящее время возгорание локализовано на площади в 50 кв. м. Об этом журналистам сообщили представители регионального ГУ МЧС.

Исходя из обнародованной информации, пожар произошёл в 08:34 мск. На место происшествия для ликвидации возгорания выехали 27 человек личного состава Государственной противопожарной службы и девять единиц техники.

По предварительной информации, пожар возник в производственном здании площадью 1500 кв. м. Пострадавших нет. В настоящее время возгорание локализовано на площади 50 кв. м, — передаёт РИА Новости сообщение от представителей ГУ МЧС по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар произошёл в частном доме в Кингисеппском районе Ленинградской области. В результате ЧП погибли 26-летняя женщина и её четырёхлетний сын.