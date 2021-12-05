Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет

Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении продюсера. У Рудинштейна был сильно поражён мозг из-за обширного ишемического инсульта. 17 ноября он был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц.

Марк умер час назад в больнице на Таганке, — заявил собеседник агентства.

Состояние Рудинштейна ухудшилось в ночь на 25 ноября. Кинопродюсер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Также сообщалось, что Рудинштейну сделали операцию по формированию искусственного отверстия в шее — трахеостомию. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. В сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

В ночь на 20 ноября в Москве скончался народный артист России, актёр Валерий Гаркалин. С начала октября он боролся с коронавирусом. На фоне заболевания у него развился пневмоторакс. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.