Кинопродюсеру Рудинштейну сделали трахеостомию

Кинопродюсеру Марку Рудинштейну сделали операцию по формированию искусственного отверстия в шее — трахеостомию. Он находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

75-летний продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен» остаётся на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации. У него сильно поражён мозг из-за обширного ишемического инсульта.

17 ноября Рудинштейн был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц. СМИ сообщил, что у создателя «Кинотавра» произошёл инсульт, он перестал реагировать на раздражители. Гражданская жена Наталья рассказала, что за его жизнь «борются медики».

Состояние Рудинштейна ухудшилось в ночь на 25 ноября. Кинопродюсер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Ранее стало известно, что в больницу попал 39-летний актёр Пётр Томашевский, сыгравший в сериалах «Угрюм-река» и «Склифосовский-8». У него диагностировано сотрясение мозга. Предположительно, травму артист получил во время пьяной драки.