Кинопродюсеру Рудинштейну сделали трахеостомию

Кинопродюсеру Марку Рудинштейну сделали операцию по формированию искусственного отверстия в шее — трахеостомию. Он находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.
75-летний продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен»
17 ноября Рудинштейн был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц. СМИ сообщил, что у создателя «Кинотавра» произошёл инсульт, он перестал реагировать на раздражители. Гражданская жена Наталья рассказала, что за его жизнь «борются медики».
Состояние Рудинштейна
В сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.
Ранее стало известно, что в больницу попал 39-летний актёр Пётр Томашевский, сыгравший в сериалах «Угрюм-река» и «Склифосовский-8». У него диагностировано сотрясение мозга. Предположительно, травму артист получил во время пьяной драки.