Умер актёр Валерий Гаркалин

В Москве скончался Валерий Гаркалин. Народный артист России умер на 68 году жизни. Трагическую новость подтвердил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский. С начала октября актёр боролся с коронавирусом.

Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер, — сказал он.

По информации Telegram-канала Mash, артист скончался от полиорганной недостаточности. Накануне его состояние резко ухудшилось. На фоне коронавируса у него развился пневмоторакс. Актёр умер в 00:30.

Валерий Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат». Он снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком». Артист был педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИСа, худруком мастерской.

Валерий Гаркалин Зураб Джавахадзе/ИТАР-ТАСС

Гаркалин попал в больницу в Коммунарке в начале октября. Первоначально поражение лёгких у него составляло 25%, а затем оно увеличилось до 75–85%. Кроме того, на фоне COVID актёр испытывал проблемы с сердцем. Ранее ему было проведено шунтирование. Всё это время он находился в реанимации, был введён в искусственную кому.

Как объясняла его дочь Ника, актёр дважды прививался. Однако в первом случае после препарата «КовиВак» у артиста не выработались антитела. Кроме того, на состояние Гаркалина могли оказать влияние и сопутствующие заболевания, в частности сердечная недостаточность.