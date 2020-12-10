Присяжные оправдали калининградских врачей по делу о смерти младенца

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Присяжные оправдали калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу об убийстве новорождённого.

Трое присяжных сочли вину Сушкевич и Белой доказанной, однако остальные пять — нет. Таким образом, коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт.

По мнению следователей, по указанию и. о. главврача роддома № 4 Елены Белой младенцу, который родился глубоко недоношенным на 24-й неделе беременности, ввели раствор сульфата магния — это и стало причиной смерти. Белая была арестована в середине ноября 2018 года и более полугода оставалась единственной фигуранткой в деле. Однако в июне 2019 года следователи привлекли в качестве обвиняемой реаниматолога Элину Сушкевич. Тогда врачи со всей страны запустили масштабную кампанию в поддержку врачей, одним из слоганов которой по аналогии с делом Ивана Голунова был «Я/мы Элина Сушкевич». Об этом сообщает «Новый Калининград».

Заведующая отделением новорождённых, где родился сын гражданки Узбекистана Замирхон Ахмедовой, Татьяна Косарева в своих свидетельских показаниях утверждает, что видела, как Сушкевич ввела инъекцию магнезии в катетер новорождённого. Сделано это было, по её словам, по указанию Белой. Этой же версии придерживается заведующая родильным отделением той же больницы Татьяна Соколова. Именно их показания легли в основу обвинительного заключения.

Однако изначально Сушкевич была лишь свидетельницей по делу и продолжала работать в региональном перинатальном центре в Калининграде. Единственной обвиняемой была Елена Белая, которой вменяли превышение должностных полномочий. Следствие считало, что главврач распорядилась не вводить ребёнку дорогостоящий препарат «Куросурф», который помог бы альвеолам лёгких недоношенного ребёнка раскрыться. Это было сделано якобы для экономии бюджетных денег. Однако в июне 2019 года всё изменилось, и теперь Сушкевич и Белая обвиняются по более тяжкой статье — организация убийства и убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 105 УК).

Ранее NEWS.ru рассказывал, как проходит суд над Белой и Сушкевич.