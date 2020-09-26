Природный пожар на площади 100 га ликвидировали в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/8efa4160-009c-11eb-94f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Природный пожар, начавшийся 26 сентября в Аксайском районе Ростовской области, ликвидировали на следующий день. Огонь распространился на площади 100 га, заявила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Первоначально сообщалось об угрозе трём населённым пунктам: хуторам Рыбацкий и Махин, а также станице Ольгинская. Позже экстренные службы рассказали, что перехода пламени на жилые здания хутора Махин и станицы Ольгинской не допущено, пишет ТАСС.

Борьбу со стихией осложнили погодные условия — сильный ветер и труднодоступная местность. Для тушения пожара на место ЧП стянули группировку из 239 человек, 59 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне Всероссийский центр медицины катастроф сообщил, что число человек, получивших травмы при обрушении перехода на территории завода FM Logistic в городе Ступино Московской области, возросло до 30. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что пострадали только сотрудники предприятия. Большинство получивших травмы являются гражданами стран СНГ.

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент на месте инцидента работают семь спасателей и восемь пожарных, для ликвидации последствий привлекли вертолёт. Прокуратура приступила к проверке по факту обрушения перехода. Причиной ЧП могло стать превышение допустимой массы нагрузки.