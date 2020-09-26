Видео с места обрушения перехода в Подмосковье попало в Сеть

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Очевидцы записали на видео обрушившийся надземный переход на территории завода FM Logistic в городе Ступино Московской области.

Ролик опубликовал телеканал «360».

По словам главы городского округа Веры Назаровой, в результате ЧП пострадали 25 человек, которые получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды.

На предприятии ООО FM Logistic в цехе, обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра, — поделилась она.

В настоящий момент на месте инцидента работают семь спасателей и восемь пожарных, для ликвидации последствий привлекли вертолёт.

Как писал NEWS.ru, прокуратура приступила к проверке по факту обрушения перехода. Обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются.