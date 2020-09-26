Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

https://static.news.ru/photo/e4936612-009a-11eb-ab60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский центр медицины катастроф сообщил, что число человек, получивших травмы при обрушении перехода на территории завода FM Logistic в городе Ступино Московской области, возросло до 30.

Об этом журналистам ТАСС рассказали в региональном МЧС.

По данным Всероссийского центра медицины катастроф, пострадали 30 человек, — сказали в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что пострадали только сотрудники предприятия. Большинство получивших травмы являются гражданами стран СНГ.

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент на месте инцидента работают семь спасателей и восемь пожарных, для ликвидации последствий привлекли вертолёт. Прокуратура приступила к проверке по факту обрушения перехода. Причиной ЧП могло стать превышение допустимой массы нагрузки.