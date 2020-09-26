Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

Всероссийский центр медицины катастроф сообщил, что число человек, получивших травмы при обрушении перехода на территории завода FM Logistic в городе Ступино Московской области, возросло до 30.
Об этом журналистам ТАСС
По данным Всероссийского центра медицины катастроф, пострадали 30 человек, — сказали в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что пострадали только сотрудники предприятия. Большинство получивших травмы являются гражданами стран СНГ.
Как писал NEWS.ru, в настоящий момент на месте инцидента работают семь спасателей и восемь пожарных, для ликвидации последствий привлекли вертолёт. Прокуратура приступила к проверке по факту обрушения перехода. Причиной ЧП могло стать превышение допустимой массы нагрузки.
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