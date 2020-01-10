https://static.news.ru/photo/7771a4ea-3471-11ea-841d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российский бизнесмен Евгений Пригожин был задержан в аэропорту Мюнхена. Он прилетел в немецкий город утром из Санкт-Петербурга.

Причиной задержания могли стать американские санкции в отношении предпринимателя. Также они затронули одну из компаний Пригожина и нефтяную организацию, с которой он связан. На данный момент неизвестен срок его задержания, пишет Zuerst.

Пригожин стал известен как владелец ресторанов в Санкт-Петербурге. Его считают доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru ранее, в январе 2019 года компания Пригожина потребовала от Минюста США объяснений. Организация подала в суд ходатайство, требуя доказать, что против неё не ведётся выборочное преследование.