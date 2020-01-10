Российский бизнесмен Евгений Пригожин был задержан в аэропорту Мюнхена. Он прилетел в немецкий город утром из Санкт-Петербурга.
Причиной задержания могли стать американские санкции в отношении предпринимателя. Также они затронули одну из компаний Пригожина и нефтяную организацию, с которой он связан. На данный момент неизвестен срок его задержания,
Пригожин стал известен как владелец ресторанов в Санкт-Петербурге. Его считают доверенным лицом президента России Владимира Путина.
Как писал NEWS.ru ранее, в январе 2019 года компания Пригожина потребовала от Минюста США объяснений. Организация подала в суд ходатайство, требуя доказать, что против неё не ведётся выборочное преследование.
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