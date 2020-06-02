Причиной пожара в Боткинской больнице предварительно назвали курение

Пожар в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, мог возникнуть из-за курения пациента в палате.
Инцидент произошёл рано утром 3 июня. Очаг находился на втором этаже четырёхэтажного корпуса, где лечат больных инфекционным гепатитом.
В результате пожара погиб один человек. Рядом с ним была обнаружена зажигалка,
Ранее NEWS.ru писал, что в петербургской городской больнице № 2 сгорел рефрижератор для трупов скончавшихся пациентов. По сведениям местных СМИ, там могли находиться тела пяти человек, умерших от коронавируса.
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