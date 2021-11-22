При взрыве в Махачкале погиб взрослый, четверо детей ранены

В Махачкале произошёл взрыв в частном жилом доме. По предварительным данным, погиб человек, ещё четверо детей пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы, спасателям помогают местные жители.
Инцидент
Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате инцидента
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в частном доме в Волгограде погиб бывший помощник министра финансов Антона Силуанова Михаил Коробкин. По некоторым данным, 67-летний мужчина пытался распилить электрической пилой предмет, который мог сдетонировать. Тело мужчины с многочисленными ранениями груди, живота, лица и рук обнаружила его жена. Михаил Коробкин работал с Антоном Силуановым до 2019 года, после чего покинул пост.