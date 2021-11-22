При взрыве в Махачкале погиб взрослый, четверо детей ранены

В Махачкале произошёл взрыв в частном жилом доме. По предварительным данным, погиб человек, ещё четверо детей пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы, спасателям помогают местные жители.

Инцидент произошёл на улице Амет-Хана Султана около 15 часов 22 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. После взрыва в двухэтажном частном жилом доме начался пожар. На место прибыли пожарно-спасательные бригады.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате инцидента погиб один взрослый и пострадали четверо детей. Личность погибшего устанавливается, трое детей госпитализированы в ЦРБ, один — в ожоговое отделение второй городской больницы. На помощь спасателям пришли местные жители — они разгребают завалы вместе с сотрудниками МЧС. Предварительно причиной называют утечку газа.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в частном доме в Волгограде погиб бывший помощник министра финансов Антона Силуанова Михаил Коробкин. По некоторым данным, 67-летний мужчина пытался распилить электрической пилой предмет, который мог сдетонировать. Тело мужчины с многочисленными ранениями груди, живота, лица и рук обнаружила его жена. Михаил Коробкин работал с Антоном Силуановым до 2019 года, после чего покинул пост.