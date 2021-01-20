При взрыве в центре Багдада погибли пять человек

https://static.news.ru/photo/a3a2cb82-5bc3-11eb-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Khalil Dawood/Xinhua/Global Look Press

В центре иракской столицы в четверг прогремел мощный взрыв. Жертвами теракта в Багдаде стали пять человек, ещё семеро получили ранения.

Пять человек погибли, семеро пострадали в результате атаки террориста-смертника в районе Эль-Баб эш-Шаркий, — приводит РИА Новости сообщение местных СМИ.

Отмечается, что взрыв прогремел на площади Тайаран.

NEWS.ru писал, что в конце декабря силы безопасности Ирака арестовали смертника и связанную с ним ячейку, которые планировали совершить террористический акт в Багдаде во время новогодних праздников.

В ходе допроса арестованные сознались, что намеревались устроить террористический акт в Багдаде. По их словам, они «получили инструкции дестабилизировать» обстановку в столице на Новый год и Рождество.

В начале декабря 2020 года в иракской провинции Анбар силовики задержали высокопоставленного члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).