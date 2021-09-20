При стрельбе в Пермском госуниверситете погибли восемь человек

Жертвами нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет стали восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Открыл стрельбу 18-летний Тимур Бекмансуров.

По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются, — указано в сообщении СК.

Также в пресс-службе сообщают, что нападавший был ранен при задержании. На место происшествия выехали следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета России.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам.

Студентка, оказавшаяся на месте стрельбы, рассказала NEWS.ru о происходившем в здании. По её словам, были слышны крики о помощи.