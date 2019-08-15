https://static.news.ru/photo/8e975ffe-bf3f-11e9-9e40-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: kandvkurse/vk.com

Преподаватели Бугурусланского лётного училища гражданской авиации выразили восхищение действиями экипажа, сумевшего посадить лайнер А321 в кукурузном поле. Они испытывают настоящую гордость за лётчиков, которых обучали сами, сообщил заместитель директора филиала по воспитательной работе Иван Первов.

Свидетельство коммерческого пилота мы выдавали Юсупову Дамиру Касимовичу 2013 года выпуска. Второй пилот — тоже наш выпускник 2017 года. Это мой выпускник. Мы их выпускали. Гордость. Живы. Здоровы, — рассказал он РИА Новости .

Он отметил, что лётчиков не учат на практике сажать самолёт в таких сложных условиях. Это может произойти только в теории и на тренажёре. Он напомнил о катастрофе в аэропорту Шереметьево, когда лайнер SSJ100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. Тогда, по его словам, пилоты не смогли посадить судно на полосу. В результате погиб 41 человек.

Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.

Ранее News.ru писал, что второму пилоту аварийно севшего в Подмосковье лайнера Георгию Мурзину 23 года. Его общий налёт составляет более 600 часов.