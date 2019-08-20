https://static.news.ru/photo/c3a69504-c334-11e9-9380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранители разыскивают московского активиста Илью Анохина, который является предполагаемым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

Следователи разыскивают предполагаемого участника массовых беспорядков в Москве 27 июля, активиста Анохина Илью Игоревича, 1994 года рождения, уроженца Москвы, проживающего в Электростали, для проведения с ним следственных действий, — сказал собеседник ТАСС .

По данным другого источника агентства, Анохин покинул страну после того, как на него составили протокол об административном правонарушении на несанкционированном митинге в Москве 3 августа.

Ранее News.ru писал, что следствие сняло подозрения в участии в беспорядках с режиссёра Дмитрия Васильева и признало его свидетелем.