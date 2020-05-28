Прапорщика Росгвардии оправдали по делу об убийстве восьмимесячного ребёнка

https://static.news.ru/photo/4ae4c1ca-a10c-11ea-99b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга не нашёл доказательств причастности военнослужащего Вячеслава Горбенко к убийству восьмимесячной девочки. Преступление произошло в 2016 году в городе Всеволожске.

Женщина обнаружила в квартире тело восьмимесячной дочери. Экспертиза установила, что ребёнок скончался от травмы головы. По подозрению в убийстве был задержан Горбенко, который являлся сожителем женщины.

По версии следствия, мужчина закрыл ребёнку рот и нос, после чего девочка задохнулась. На суде выяснилось, что собранные доказательства не указывают на причастность прапорщика к преступлению. Была проведена повторная экспертиза, которая опровергла выводы следователей. Уголовное дело в отношении прапорщика Росгвардии было прекращено.

Суд указал, что сотрудники СК РФ по Ленинградской области нарушили закон при расследовании этого уголовного дела, из-за чего настоящий убийца ребёнка до сих пор находится на свободе. Поиск преступника будет возобновлён, сообщает Lenta.ru.

NEWS.ru писал, что в Воронежской области подросток убил жившего по соседству ребёнка. Трагедия произошла в селе 2-е Никольское. Возбуждено уголовное дело.