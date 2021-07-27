Пожилая женщина и девочка пострадали при хлопке бытового газа в Барнауле

Два человека пострадали при хлопке бытового газа в многоквартирном доме в Барнауле. Инцидент произошёл в многоэтажке по улице Молодёжной, 37, сообщается на сайте мэрии.

При хлопке газовоздушной смеси обрушилась межкомнатная стена, выбиты двери и стёкла на балконе. Пожара в результате случившегося не возникло. Травмы получила женщина, девочка направлена для осмотра в детскую поликлинику.

В многоквартирном доме по улице Молодежная, 37 произошёл хлопок бытового газа. Происшествие произошло в подъезде № 3, квартира № 78. Есть двое пострадавших — пожилая женщина и девочка, они госпитализированы, — говорится в сообщении.

Эвакуированы жильцы других квартир подъезда. Проводится оценка степени повреждения конструкций дома, причины происшествия уточняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате взрыва в гостинице «Азария» в Геленджике. Спасатели извлекают людей из-под завалов.