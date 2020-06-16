Пожарные в Алма-Ате потушили возгорание возле крупного ТРЦ

Пожар на территории цеха по изготовлению строительных панелей, который находится рядом с крупным торгово-развлекательном центре ADK в Алма-Ате, удалось ликвидировать.
По данным пресс-службы городского департамента по ЧС, возгорание было потушено в 19:45 (16:45 по мск).
Пострадавших нет, — уточнили в ДЧС.
Ранее сообщалось, что пожар начался на крыше ТРЦ, где был виден густой чёрный дым, однако согласно уточнённой информации, он произошёл на территории цеха по изготовлению строительных панелей из-за возгорания ёмкостей с гидравлическим маслом,
Как
Ранее NEWS.ru писал, что торговый центр находится улице Сатпаева, 90. Открытого горения не наблюдалось. Площадь пожара уточняется. Работы осложнялись частными машинами, которые загораживают проезд спецтехники.
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