Пожарные в Алма-Ате потушили возгорание возле крупного ТРЦ

https://static.news.ru/photo/5ffa0cd8-afe3-11ea-a633-fa163e074e61_660.jpg Фото: trkadk/facebook.com

Пожар на территории цеха по изготовлению строительных панелей, который находится рядом с крупным торгово-развлекательном центре ADK в Алма-Ате, удалось ликвидировать.

По данным пресс-службы городского департамента по ЧС, возгорание было потушено в 19:45 (16:45 по мск).

Пострадавших нет, — уточнили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что пожар начался на крыше ТРЦ, где был виден густой чёрный дым, однако согласно уточнённой информации, он произошёл на территории цеха по изготовлению строительных панелей из-за возгорания ёмкостей с гидравлическим маслом, передаёт РИА Новости.

Как сообщает «МК», в тушении были задействованы 54 человека личного состава и 17 единиц техники. Также была проведена эвакуация посетителей и персонала ТРЦ, а также вывоз частных автомобилей, припаркованных возле здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее NEWS.ru писал, что торговый центр находится улице Сатпаева, 90. Открытого горения не наблюдалось. Площадь пожара уточняется. Работы осложнялись частными машинами, которые загораживают проезд спецтехники.