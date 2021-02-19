Пожарные проверяют сообщение о задымлении в Большом театре

https://static.news.ru/photo/092e5b54-7291-11eb-a250-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные пожарные выдвинулись на проверку информации о задымлении в здании Большого театра, рассказал источник в экстренных службах.

Поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место, — сообщил собеседник ТАСС.

На место происшествия отправлены значительные силы. Пожарные подразделения проводят разведку в здании театра. Признаков возгорания пока не обнаружено. По данным РИА Новости, в учреждении неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было.

Большой театр, основанный в 1776-м, является одним из самых крупных театров России. Здание исторической сцены признано объектом культурного наследия.

В пятницу пожар произошёл в одном из жилых домов Кирова. По неофициальным данным, погибли пять человек, передавал NEWS.ru.