Пожарные потушили огонь в дачном посёлке Забайкальского края

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Поваленные ветром деревья в Москве упали на десять машин. Об этом сообщили в экстренных службах.

Во вторник из-за ветра произошло падение почти 80 деревьев, которые повредили свыше 10 машин, — сообщил источник ТАСС. Пострадавших в результате шторма нет. Ранее в МЧС сообщили, что в Москве...