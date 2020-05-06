Пожарные потушили огонь в дачном посёлке Забайкальского края

В Забайкальском крае пожарные потушили возгорание в дачном кооперативе Песчаные Лужки.
Огонь охватил пять нежилых дачных строений и перекинулся на лесной массив. Площадь пожара составила 600 кв. метров. На место происшествия был направлен самолёт Бе-200.
Пожар ликвидирован. Самолет Бе-200 сделал пять сбросов, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшую неделю в России было ликвидировано свыше 700 лесных пожаров в 38 субъектах. Общая их площадь составила более 34,8 тысячи гектаров. В большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.
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