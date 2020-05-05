Пожарные эвакуировали 250 семей из загоревшегося жилого небоскрёба в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/a1d48c98-71e9-11e9-908a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs__russia

Пожарные эвакуировали всех жильцов загоревшегося жилого комплекса в эмирате Шарджа. Объятый пламенем жилой небоскрёб покинули 250 семей.

Все жильцы были эвакуированы из здания до начала тушения, передаёт РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.

Сильный пожар произошёл вечером 5 мая в жилом районе ан-Нахда в Объединённых Арабских Эмиратах. Пожарные задействовали дроны при ликвидации возгорания.

Как писал NEWS.ru, по предварительной информации местных властей, пожар начался в одном из находящихся в здании ресторанов.