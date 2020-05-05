Пожарные эвакуировали 250 семей из загоревшегося жилого небоскрёба в ОАЭ

Пожарные эвакуировали всех жильцов загоревшегося жилого комплекса в эмирате Шарджа. Объятый пламенем жилой небоскрёб покинули 250 семей.
Все жильцы были эвакуированы из здания до начала тушения, передаёт РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.
Сильный пожар произошёл вечером 5 мая в жилом районе ан-Нахда в Объединённых Арабских Эмиратах. Пожарные задействовали дроны при ликвидации возгорания.
Как писал NEWS.ru, по предварительной информации местных властей, пожар начался в одном из находящихся в здании ресторанов.
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