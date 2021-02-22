Пожар вспыхнул на территории завода в Москве

https://static.news.ru/photo/d44f5924-75f6-11eb-ac37-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар начался на территории электромеханического завода в Москве. Загорелось административное здание в Партийном переулке.

На месте ЧП уже работают пожарные расчёты, передаёт сайт телеканала «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пожар начался в одном из помещений, расположенных на верхнем этаже четырёхэтажного здания. Оттуда сначала заметили слабый белый дым, однако позже пожар принял открытую форму.

Что именно загорелось и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Площадь возгорания ещё предстоит уточнить.

Ранее NEWS.ru писал, что при пожаре в частном доме в Новосибирске погибли трое детей.