Пожар вспыхнул на территории завода в Москве

Пожар начался на территории электромеханического завода в Москве. Загорелось административное здание в Партийном переулке.
На месте ЧП уже работают пожарные расчёты,
По предварительным данным, пожар начался в одном из помещений, расположенных на верхнем этаже четырёхэтажного здания. Оттуда сначала заметили слабый белый дым, однако позже пожар принял открытую форму.
Что именно загорелось и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Площадь возгорания ещё предстоит уточнить.
Ранее NEWS.ru писал, что при пожаре в частном доме в Новосибирске погибли трое детей.