Пожар в жилом доме в Балашихе унёс жизни трёх человек

https://static.news.ru/photo/d62aea5a-0081-11eb-8770-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковном городе Балашиха произошёл пожар в жилом доме. Погибли три человека, ещё один пострадал.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области, в доме 35 в микрорайоне Дзержинского загорелась квартира на площади 50 квадратных метров. Причины пожара выясняются, о личностях погибших пока не сообщается. По предварительным данным, детей среди жертв и пострадавших нет.

Также, по некоторым данным, число пострадавших может достигать четырёх человек.

До прибытия пожарных из дома были эвакуированы 16 человек, в том числе один ребёнок. В ликвидации возгорания приняли участие 29 человек и 11 единиц техники.

Ранее двое маленьких детей погибли в результате пожара в Тюменской области. Одному ребёнку было пять лет, другому — три года. Трагедия произошла в деревне Мешалкина Абатского района вечером 25 сентября. Когда произошло возгорание, малыши были дома одни и спали. Их спасти не удалось, писал NEWS.ru.