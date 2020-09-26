Пожар в жилом доме в Балашихе унёс жизни трёх человек

В подмосковном городе Балашиха произошёл пожар в жилом доме. Погибли три человека, ещё один пострадал.
Как
Также, по некоторым данным, число пострадавших может достигать четырёх человек.
До прибытия пожарных из дома были эвакуированы 16 человек, в том числе один ребёнок. В ликвидации возгорания приняли участие 29 человек и 11 единиц техники.
Ранее двое маленьких детей погибли в результате пожара в Тюменской области. Одному ребёнку было пять лет, другому — три года. Трагедия произошла в деревне Мешалкина Абатского района вечером 25 сентября. Когда произошло возгорание, малыши были дома одни и спали. Их спасти не удалось, писал NEWS.ru.
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