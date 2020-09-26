В Тюменской области два ребёнка погибли при пожаре в частном доме

Двое маленьких детей погибли в результате пожара в Тюменской области. Одному ребёнку было пять лет, другому — три года.
Трагедия произошла в деревне Мешалкина Абатского района вечером 25 сентября. Когда произошло возгорание, малыши были дома одни и спали. Их спасти не удалось,
Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, в том числе проверяют условия жизни погибших детей.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ингушетии два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей.
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