Пожар в гостинице Петрозаводска локализован

https://static.news.ru/photo/f6ce824a-94a6-11ea-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание в гостинице «Северная» в Петрозаводске локализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Карелия.

Локализация на площади 500 квадратных метров, — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что пожару присвоена повышенная категория сложности.

Ранее стало известно о пожаре в гостинице «Северная», расположенной в историческом центре столицы республики. По данным СМИ, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Из гостиницы были эвакуированы около 50 человек. По имеющимся данным, пострадавших нет.