Пожар в гостинице Петрозаводска локализован

Возгорание в гостинице «Северная» в Петрозаводске локализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Карелия.
Локализация на площади 500 квадратных метров, —
сообщилсобеседник агентства.
Он также добавил, что пожару присвоена повышенная категория сложности.
Ранее стало известно о пожаре в гостинице «Северная», расположенной в историческом центре столицы республики. По данным СМИ, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
Из гостиницы были эвакуированы около 50 человек. По имеющимся данным, пострадавших нет.